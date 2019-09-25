رياضة | مران الزمالك..مران منفرد لجمعة وجلسة خاصة لميتشو مع اللاعبني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك..مران منفرد لجمعة وجلسة خاصة لميتشو مع اللاعبني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الثنائي محمد حسن ومحمود عبد العزيز "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض.

ولم يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية بقرار من الصربي ميتشو المدير الفني، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي ستقام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع عبدالله جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص في المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعب تدريبات منفردة بعدما خصص الصربي ميتشو المدير الفني تدريب منفرد حول الملعب لرفع معدل اللياقة البدنية لديه.

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وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل "مواليد ٩٩" حراس مرمى الفريق لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وخاض الرباعي بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصه بالتصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية.

وخاض محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران إضافي في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل انطلاق المران.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على إخضاع اللاعب لتدريبات إضافية لرفع معدل اللياقة لديه.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائيًا، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشرح المدير الفني للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا