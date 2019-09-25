رياضة | عمرو الجنايني: سنحاسب من أخطأ في أزمة تصويت الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني: سنحاسب من أخطأ في أزمة تصويت الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ذا بيست، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.

أشار الجنايني إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

شدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

أوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

قال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.