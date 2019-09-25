رياضة | برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى برشلونة الإسبانى عن الإصابة التى تعرض لها نجم الفريق والقائد ليونيل ميسي خلال مواحهة البارسا أمس أمام فياريال بالدوري الإسباني فى اللقاء الذى أقيم على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسبانى وانتهى بفوز البارسا بثنائية مقابل هدف، فى لقلء لم بشارك فيه ليوميل ميسي سوى في الشوط الأول فقط.

وأعلن برشلونة فى بيان رسمي عن إصابة ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بشد فى عضلة الفخذ الأيسر مما أدي لخروجه من اللقاء للإصابة.

وشعر ليونيل ميسي بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول من لقاء برشلونة وفياريال والذى انتهى بفوز البارسا بهدفين لهدف، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي عندما شعر بالا صابة وقام المدلك بتدليك قدمه كان يقول لا يمكننى أن اصاب لا يمكننى أن أصاب، بسبب انه عائد من إصابة طويلة ولم يشارك سوى لدقائق.

وأكدت الصحيفة أن بين شوطى اللقاء بعدما عاد ميسي للمشاركة بعد تدليك قدمه، ذهب إليه الطبيب من أجل معرفة ما يشعر به ولكن عندما سأله حول تغييره وافق ميسي على ذلك ونزل الفرنسي عثمان ديمبلي بدلاً منه.

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ أيام قليلة ، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.