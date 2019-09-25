رياضة | برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن برشلونة فى بيان رسمي عن إصابة ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بشد فى عضلة الفخذ الأيسر مما أدي لخروجه من اللقاء للإصابة.
وشعر ليونيل ميسي بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول من لقاء برشلونة وفياريال والذى انتهى بفوز البارسا بهدفين لهدف، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي عندما شعر بالا صابة وقام المدلك بتدليك قدمه كان يقول لا يمكننى أن اصاب لا يمكننى أن أصاب، بسبب انه عائد من إصابة طويلة ولم يشارك سوى لدقائق.
وأكدت الصحيفة أن بين شوطى اللقاء بعدما عاد ميسي للمشاركة بعد تدليك قدمه، ذهب إليه الطبيب من أجل معرفة ما يشعر به ولكن عندما سأله حول تغييره وافق ميسي على ذلك ونزل الفرنسي عثمان ديمبلي بدلاً منه.
وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ أيام قليلة ، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.