رياضة | عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي عن المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي عن المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من المشاركة عن المباريات التي سيبدأها أمام خيتافي، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكان ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة قوية أمام فياريال، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية، من بطولة الدوري، ليغادر على أثرها ملعب المباراة ليحل بدلاً منه عثمان ديمبلي.

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وأكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن مدة غياب ليونيل ميسي، عن المباريات لن تتخطى 7 أيام، حيث أن ميسي تعرض لإصابة من قبل في عام 2016 بتمزق في العضلة المقربة في الساق اليمنى، وغاب حينها 3 أسابيع، ولكن الاصابة هذه المرة كانت تمدد فقط دون وجود تمزق، لذلك الغياب سيكون لأيام قليلة لن تتجاوز 7 أيام.

وتنتظر الفريق بعض المباريات الهامة، حيث يلتقي بفريق خيتافي في المباراة القادمة، ثم يلتقي بعدها بنادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو".

ويذكر أن ميسي تعرض للأصابة في أول مباراة يشارك خلالها كأساسي هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم، خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ليدخل البلوجرانا مباراة فياريال بالثلاثي الهجومي المتمثل في ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان.