رياضة | بوكتينيو يحدد خطته السرية بعد تراجع مستوى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكتينيو يحدد خطته السرية بعد تراجع مستوى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، لاعبي فريقه إلى الوحدة لمواجهة تراجع المستوى، بعد الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

قال بوكيتينو الذي لم يفز حتى الآن بأي لقب مع توتنهام منذ الانضمام إليه في 2014 للصحافيين: "نحتاج إلى استعادة الوحدة لمواصلة المنافسة على هذا المستوى".

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وعانى بوكيتينو من تكهنات قبل انطلاق الموسم بشأن احتمال انتقال صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد، وتجرع الفريق هزيمتين في 6 مباريات في الدوري، لتزداد معاناة المدرب الأرجنتيني.

وأضاف بوكيتينو: "عندما يحدث عدم استقرار في التشكيلة يصبح الأمر صعباً وتفقد وقتاً".

وتابع: "نحتاج إلى بعض الوقت لتعويض ما فاتنا خلال فترة عدم الاستقرار، ربما نقدم أداءً طيباً، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإصلاح الأمور ذهنياً، واستعادة الوحدة والارتباط بين اللاعبين، نبذل مجهوداً للبقاء معاً، وتجنب أن يكون لكل فرد في التشكيلة أجندته الخاصة".