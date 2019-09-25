رياضة | عاجل - تشخيص إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تشخيص إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تشخيص إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وذلك بعد تعرضه للإصابة على مستوي القدم اليسري، في مباراة فريقه أمام فياريال بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال الجهاز الطبي لبرشلونة، أن تشخيص إصابة ميسي هو عبارة عن استطالة العضلة المقربة "نتيجة نقص وتيرة المباريات"، وهي إصابة ليست بالخطيرة، زلكن يكن أن يغيب ميسي ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني كإجراء وقائي فقط حتي يكون متاحًا أمام إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نبدة عن العضلة المقربة موضع إصابة ميسي نجم برشلونة الإسباني :-

العضلة المقربة تقع على الجانب الأقرب لوسط الفخد، وتظهر كما موضح بالصورة على شكل مثلث، والعضلة الفخذية المقربة هي أكبر عضلة من العضلات الثلاث القابضة للحوض. لها جزئين رئيسين، الجزء الأول يعمل على قبض الورك بقوة، والجزء الثاني (يميل للجهة الخلفية من الفخذ) يعمل على دوران القدم للوسط. العضلة المقربة هي العضلة التي تعمل على تقريب او شد الطرف إلى المحور المركزي للجسم، أي للداخل.