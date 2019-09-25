رياضة | الأهلي يحقق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحقق في واقعة تسريب قميص الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، فتح تحقيق شامل مع الفريق الأول وعمال النادي؛ بسبب تسريب صورة قميص الجديد.

وظهرت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء؛ بعدما تم التسريب الخاص بالقمصان الجديدة؛ فور استلامها من شركة "أمبرو البريطانية".

وتوعد سيد عبد الحفيظ، بتوقيع عقوبة مالية على المتسبب في تسريب الصورة الخاصة، لجميع وسائل الاعلام والسوشيال ميديا قبل الإعلان الرسمي.

وكشف مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ عن قميص الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادا للموسم الجاري.

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وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم؛ عن ألوان القميص الخاص بالفريق والتي جاءت على النحو التالي"الأحمر والأسود و الفيروزي" على الترتيب.

ومن المقرر أن يرتدي الفريق القميص الجديد بداية من مباراة كانو سبورت الغيني الإستوائي المقرر لها السبت المقبل في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن نتيجة الذهاب انتهت للفريق الأحمر بهدفين دون والتي أقيمت في مالامبو.

وأكد النادي الأهلي؛ أن أسعار القمصان الجديدة ستبدأ من 230 جنيه للجماهير؛ على أن يتم طرحها في منافذ البيع بالساعات المقبلة.