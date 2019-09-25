رياضة | من بينها إقالة البنزرتي..5 قرارات نارية للنجم الساحلي عقب الخروج من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينها إقالة البنزرتي..5 قرارات نارية للنجم الساحلي عقب الخروج من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت توابع خروج فريق النجم الساحلي من البطولة العربية تلقي بظلالها على الأحداث داخل النادي التونسي.

وودع النجم الساحلي البطولة العربية على يد فريق شباب الأردن على الرغم من كونه حامل اللقب في النسخة الماضية.

وأصدر رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، قرارات نارية وذلك عقب خروج الفريق المبكر من دور الـ32 بالبطولة العربية.

وكان فريق النجم الساحلي قد تلقى الخسارة أمس أمام شباب الأردن بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة العربية ليودع البطولة التي فاز بها نسخة العام الماضي.

وجاء على رأس قرارات رئيس النجم، إقالة فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج بعد خسارة كأس تونس والخروج العربي، والاقتراب من الوداع الأفريقي بعد الهزيمة أمام أشانتي كوتوكو بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

كما تم قبول استقالة كلً من سامي مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم بالنادي وعماد المهذبي المدير الرياضي.

وتم قبول استقالة عادل غيث الكاتب العام وتعيين حمودة بوعزة بدلًا منه كما تم الدعوة لانعقاد جلسة عامة يوم 1 نوفمبر المقبل.

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واعلن رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي عن الانفصال بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم فوزي البنزرتي بعد الخروج مساء الثلاثاء من الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة امام شباب الاردن.



واوضح رئيس النجم الساحلي في حوار اجراه اليوم مع اذاعة "جوهرة اف ام" ان الهيئة المديرة عقدت صباح الاربعاء اجتماعا عاجلا اتخذت خلاله جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل.



وتابع ان التحضير لمباراة اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا امام اشانتي كوتوكو (الذهاب 2-صفر للفريق الغاني) المقررة يوم الاحد المقبل سيتكفل به بقية اعضاء الاطار الفني الذي كان يرافق فوزي البنزرتي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد بينما سيتولى فيصل خليفة عضو الهيئة المديرة مهمة الاشراف على فريق اكابر كرة القدم بصفة مؤقتة.



وبخصوص خطة المدير الرياضي، افاد رئيس النجم الساحلي ان اتصالات جارية حاليا مع عدد من ابناء النادي من لاعبين ومسؤولين قصد تولي هذا المنصب من بينهم كريم حقي.



ومن جهة اخرى، اعلن رضا شرف الدين ان السلطات في ولاية المنستير اعربت عن رفضها استضافة المباراة امام اشانتي كوتوكو على ملعب مصطفى بن جنات بحضور الجمهور وهو ما دفع الهيئة المديرة الى طرح فرضية اقامة المقابلة على ملعب رادس غير ان هذا الخيار يبقى بالخصوص رهين موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ونادي اشانتي.



وفي ما يتعلق بالمداخيل المتاتية من التتويج بكاس زايد للاندية العربية البطلة، اوضح رضا شرف الدين ان خزينة الفريق انتعشت بمبلغ 2ر16 مليون دينار مبينا انه بفضل هذه العائدات سجلت الميزانية لاول مرة منذ سنوات فائضا. واضاف ان جانبا كبيرا من هذه المداخيل خصص لخلاص خطايا مالية كانت مسلطة على النجم الساحلي الذي كان مهددا بخصم 16 نقطة من رصيده في صورة عدم تسوية عدد من الملفات العالقة مع مجموعة من اللاعبين على غرار البرازيلي ليو (3ر3 مليون دينار) وبلال المحسني (3ر2 مليون دينار) وزهير الذوادي (180 الف دينار) بينما سيتم في الفترة المقبلة دفع مبلغ قرابة 700 الف دينار لاتحاد الحراش الجزائري في اطار صفقة انتقال بغداد بونجاح.