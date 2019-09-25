رياضة | عاجل - برشلونة يعلن مدي حجم إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - برشلونة يعلن مدي حجم إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مدي حجم الإصابة التي تعرض لها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، وذلك بعد إصابته على مستوي القدم اليسري بالأمس في مباراة فريقه أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الفريق الكتالوني أن إصابة ميسي هي تمدد "استطالة" في العضلة المقربة في الساق اليسري، حيث لا يوجد أي تمزق على الإطلاق.

ولم يحدد مسؤولو برشلونة مدة غياب ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة، موضحين في الوقت ذاته أن عودة اللاعب الأرجنتيني ستكون على حسب تعافيه من الإصابة.