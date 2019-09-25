رياضة | فايلر يعيد نجم الفريق للمشاركة الأساسية أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعيد نجم الفريق للمشاركة الأساسية أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على إطراء تغير بالتشكيل الأساسي؛ خلال مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بدوري أبطال إفريقيا.

وبات صالح جمعة صانع ألعاب الفريق؛ قريبا من المشاركة بشكل أساسي خلال مواجهة الفريق الإفريقية؛ على حساب مجدي قفشة؛ والمشارك بصفة أساسسية خلال المباريات الماضية.

ويرغب فايلر؛ في إراحة عدد من العناصر الأساسية خاصة أن الفريق لا يحتاج سوى التعادل أو الهزينة بفارق هدف وحيد؛ حتى يحقق الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر انتظم وليد أزارو، ومحمد محمود وسعد سمير، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضوا لها وأبعدتهم عن المشاركة الفترة الماضية.

وشارك ثلاثي الفريق في المران الجماعي الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضعوا له الفترة الماضية للتخلص من الاصابة، ويؤكدوا جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، وبدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة كانو سبورت بدوري ابطال إفريقيا.

واستأنف الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.

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وبدأ المران بفقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق بعدها تدريبات مكثفة بالكرة وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بايقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، وطالبهم بالسرعة في نقل الكرة.

وشارك في المران الجماعي مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة سموحة الأخيرة في الدوري.

وخاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتمل المران على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة والاستعانة ببعض الأدوات لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.

وشارك في المران، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.