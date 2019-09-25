رياضة | تركي آل الشيخ: أريد أن تكون أكاديمية «ألميريا» مثل «برشلونة»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: أريد أن تكون أكاديمية «ألميريا» مثل «برشلونة» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المستشار تركي ال الشيخ ، المالك الطموح الجديد لـ نادي الميريا الإسباني خططه لجعل أكاديمية النادي واحدة من الأفضل في العالم.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أنه كان لتركي آل الشيخ تأثير كبير على النادي منذ توليه منصبه في أغسطس ، حيث جلب عددًا كبيرًا من التعاقدات الجديدة مقابل أموال لم يسبق لها مثيل في الدرجة الثانية الإسبانية.

كان الشيخ في الميريا هذا الأسبوع للإشراف على مشروعه مباشرة ، وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء تحدث آل الشيخ عن أكاديمية النادي من بين مواضيع أخرى.

وقال آل الشيخ: "أنا سعيد جدًا بالعودة لزيارة الميريا، وفي هذه الأيام من العمل الشاق ، كان لدي علاقة خاصة جدا مع أسبانيا"

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وتابع مالك ألميريا الجديد: "لأكون مختصراً ، سألتقي برئيس بلدية الميريا للحديث معه عن الملعب والأكاديمية ،والذي سيستغرق وقتًا أطول بعض الشئ، .

وأكد تركي آل الشيخ: "نحن نعمل على إنشاء مجمع أكاديمي كبير تبلغ مساحته حوالي 38000 متر مربع. نأمل أن يتم الانتهاء منه بين أبريل ومايو 2020.

وأكمل: "هدفنا هو وجود واحدة من أهم الأكاديميات في أوروبا، ونريد أن نكون في نفس مستوى برشلونة «لا ماسيا».

واختتم حديثه مؤكداً: هذا هو حلمي مع ألميريا، وستتحمل شركة بلجيكية المسؤولية إلى جانب ماريو سيلفا ، المدير الفني الجديد ، وداريو درودي ، المدير الرياضي".