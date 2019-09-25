رياضة | جمهورية شبين يحصل على توقيع لاعب وسط الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يحصل على توقيع لاعب وسط الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع اللاعب أحمد أمين، لاعب وسط فريق الشمس السابق، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وسبق للاعب بالتوقيع مؤخراً لنادي فاركو، قبل فسخ تعاقدة بالتراضي بين الطرفين، قبل الإنضمام لصفوف جمهورية شبين، لمدة موسمين.

تعاقدات جمهورية شبين

حصل مسئولو الفريق المنوفي مؤخراً على توقيع 11 لاعب وهم أمير نعمان حارس سوهاج، ومحمد سعيد شيكا، حارس فاركو، وعمرو شعلان مدافع المنيا، وعمرو زينهم ظهير أيسر المنيا، وإسلام جوده مهاجم أسوان، وحمد محمد حمد، ظهير أيمن أسوان، ومحمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان، ومحمد منصور مدافع الألومنيوم، ومحمد خالد جناح أيمن أبو قير، وفتحي جمال جناح أيمن نادي منوف، وأحمد أمين لاعب وسط الشمس.

وكان جمهورية شبين قام بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، وهم: أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، وأحمد سعيد.

وقام الفريق المنوفي بتجديد التعاقد مع الثنائي أيمن العادلي، وأحمد الشرقاوي، لمدة موسمين قادمين .

ورحل عن جمهورية شبين 13 لاعب بنهاية الموسم الماضي، وهم محمود عاطف، (الدخان) ومحمد مدحت، (بيلا) وجون، (سوهاج) وفاين، وعبد الله شلبي، (منتخب السويس) وعمار محسن، ومحمد فتح الله، (غزل المحلة) ووائل علي، (المنيا) وحسام فتحي، (بيلا)وأحمد موكشة، (الدخان) ومحمد الشامي، (الألومنيوم) ومحمد ممدوح كيمو، (غزل المحلة).

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ويشارك في تدريبات الفريق عدد كبير من الناشئين وهم : يوسف شعبان، وإسلام مقلد وأحمد سعيد، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، واسلام فريد، بينما رحل مصطفى حمدي لميت خلف، وعاد أسامة دياب لقطاع الناشئين.

إفتتح جمهورية شبين مبارياته الودية بالخسارة أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وفاز على ميت خاقان 0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، وفاز على غزل شبين 5-2.

ودخل الجمهورية شبين لمدة 8 أيام في أحد فنادق القاهرة، لعب خلاله مع اليرموك وخسر 0-1، ثم واجه الشرقية للدخان وفاز 2-0.

ومن المقرر أن يخوض جمهورية شبين مباريات الموسم الجديد على أرضية ملعب استاد جامعة المنوفية، بسبب عدم الإنتهاء من أعمال تطوير ملعب نادي الجمهورية.

مباريات جمهورية شبين في الدور الأول

1- بتروجت X جمهورية شبين

2- جمهورية شبين X الزرقا

3- القناة X جمهورية شبين

4- جمهورية شبين X الترسانة

5- كوكاكولا X جمهورية شبين

6- جمهورية شبين X منتخب السويس

7- النجوم X جمهورية شبين

8- جمهورية شبين X المريخ

9- جمهورية شبين X النصر

10- الداخلية X جمهورية شبين

11- جمهورية شبين X سيراميكا