رياضة | صدمة موجعة لبرشلونة بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة موجعة لبرشلونة بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء عل آخر تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وغيابه عن المباريات المقبلة وذلك عقب خروجه بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال بالأمس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف.

وذكر راديو كتالونيا راك 1 أنه بات من المؤكد غياب البرغوق الأرجنتيني عن مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام خيتافي كما أصبحت مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا أيضًا محل شك.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خرج بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال أمس والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف ونجح خلالها في صناعة هدف للفرنسي أنطوان جريزمان في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو الثلاثاء، حيث بدأ ميسي المباراة أساسيًا لأول مرة مع برشلونة هذا الموسم قبل أن يخرج بين الشوطين مما أثار قلق المشجعين من غياب جديد لقائد فريقهم.

وعلق إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا على إصابة ميسي قائلاً : "عندما يحصل أمر ما لميسي يقف الجميع، ليس فقط على أرض الملعب بل أيضا في المدرجات، هذه الإصابة مشكلة طفيفة وكإجراء وقائي قررنا عدم المخاطرة به. نظريًا، ليس الأمر أكثر من ذلك، لكن سنرى الأربعاء".

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وتحولت فرحة جمهور برشلونة لعودة ميسي من المشاركة في المباريات إلى قلق مع انسحاب القائد الأرجنتيني خارج الملعب لتلقي العلاج الطبي مع اقتراب زمن المباراة من علامة الـ30 دقيقة.

وأشارت التقارير إلى أن ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عامًا توقف عدة دقائق لتلقى العلاج وبدا أنه مصابا على مستوى الفخذ الأيسر قبل أن يعود إلى الملعب مع هتاف تشجيع جمهور البلوجرانا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ما كان يخشاه مشجعو البرسا تحقق مع عودة اللاعبين من استراحة الشوطين، حيث شارك عثمان ديمبلي بديلًا لميسي ليقلص فياريال الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة صاروخية رائعة من قائده سانتي كازورلا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

وذكرت التقارير أن تأثير غياب ميسي ظهر واضحًا على هجوم برشلونة لاسيما في ظل الآداء المتواضع لسواريز واستغلال فياريال تراجع الفريق الكتالوني لاسيما على المستوى الدفاعي ليهدد مرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيجن أكثر من مرة أبرزها تسديدة كانت بعيدة من البديل موي جوميز في الدقيقة 69، ليتقدم برشلونة بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن الثلاثي غرناطة ةأتلتيك بلباو وريال مدريد.