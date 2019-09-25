رياضة | عمرو الجنايني يقترب من الاشراف على منتخب مصر

اقترب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من تولي منصب المشرف العام على المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وتولي عمرو الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية بالجبلاية عقب رحيل مجلس هاني أبوريدة بسبب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا بدور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت على أرض مصر.

وشهدت الساعات الماضية منافسة قوية بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية وعمرو الجنايني للاشراف على المنتخب الوطني الا أن الأخير نجح في حسم الأمر لصالحه عقب تعيين حسام البدري في منصب المدير الفني خلفًا للمدرب خافيير أجيري.

وقرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ على خوض معسكر الفريق الاستعدادي للتصفيات الإفريقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستضيف برج العرب؛ المعسكر الوطني خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل؛ على أن يتخلله مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن.

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وكانت منتخبات كلا من الأرجنتين والجزائر وزامبيا والسنغال؛ طلبت مواجهة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

على جانب أخر كشف حسام البدري؛ عن تعيين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني في نفس المنصب في الجهاز الجديد في ظل قناعة اتحاد الكرة بإمكانات أبو العلا وخبراته التي أشاد بها نجوم المنتخب الوطني وخاصة المحترفين خارج مصر.

وتواجد أبو العلا فى الجهاز الفني السابق للأرجنتيني هيكتور كوبر ثم جهاز المكسيكي خافيير أجيري قبل أن يقرر مسئولو اتحاد الكرة الإستعانة به فى الجهاز الجديد للمنتخب بعد إشادة الكثيرين به.

ويقوم اليوم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بالكشف بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.

