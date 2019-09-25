رياضة | كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي ومدة غيابه الحقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي ومدة غيابه الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت جماهير برشلونة الإسباني لصدمة كبري، بعد إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، في مباراة البرسا أمام فياريال بالأمس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصبحت الشكوك تحوم حول مشاركة ميسي أمام خيتافي في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى المباراة المرتقبة لبرشلونة ضد إنتر ميلان الإيطالي في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نرصد لكم آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي وجميع الأخبار التي نشرت عنها من الأمس حتي هذه اللحطة :-