شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل
أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره نادي أوساسونا بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
تغييرات كثيرة في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا
وشهدت تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني حدوث تغييرات كثيره حيث غاب عن التشكيل الأساسي كل من كورتوا وكريم بنزيما وإيدين هازارد.
تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني:
حراسة المرمى: أريولا
الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، أدريزولا
الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي
الهجوم: يوفيتش، فينيسيوس، فاسكيز.
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