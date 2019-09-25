شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح خارج تشكيل ليفربول ضد إم كيه دونز بكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره نادي إم كيه دونز بعد قليل ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول ضد إم كيه دونز بكأس الرابطة وشهد تشكيل ليفربول الرسمي ضد إم كيه دونز بكأس الرابطة اليوم غياب المصري محمد صلاح نجم النادي ومنتخب مصر لإراحته للمباريات القادمة. كما قرر كلوب عدم مشاركة العديد من نجوم ليفربول أيضا لإراحتهم لمباراة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا القادمة. Advertisements تشكيل ليفربول ضد إم كيه دونز بكأس الرابطة حراسة المرمى: كيليهير الدفاع: هويفر، لوفرين، جوميز، ميلنر الوسط: كينا، تشامبرلين، لالانا الهجوم: جونيس، اليوت، براوستر.

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