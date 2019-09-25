شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول و ميلتون كينز - كأس رابطة الأندية الإنجليزي والان مع التفاصيل

يستعرض الخليج 365 البث المباشر لمباراة ليفربول أمام ميلتون كينز دونز، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في إطار منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويعاني ليفربول العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يفتقد لجهود الرباعي ساديو ماني وشاكيري وأليسون وديفوك أوريغي بسبب الإصابة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كان آخرها على تشيلسي بنتيجة 2 – 1 الأحد الماضي بملعب ”ستامفورد بريدج“، ليعتلي صدارة ”البريميرليغ“ برصيد 18 نقطة.

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ويدرس يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، والحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، إراحة العديد من العناصر الأساسية في مباراة اليوم وأبرزهم محمد صلاح الذي قد يتواجد على مقاعد البدلاء، قبل العودة إلى معترك الدوري الإنجليزي لمواجهة شيفيلد يونايتد، السبت المقبل، بملعب ”برامال لين“، ضمن منافسات الجولة السابعة.

كما يلتقي اليوم، بيرتن ألبيون مع بورنموث، وشيفيلد يونايتد مع سندرلاند، وأكسفورد يونايتد مع وست هام يونايتد، ومانشستر يونايتد مع روشديل، وتشيلسي مع جرمسبي، وولفرهامبتون مع ريدينغ.

موعد مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8:45 مساء بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق أحمد البلوشي.