شكرا لقرائتكم خبر عن تشيرو ايموبيلي خارج تشكيلة لاتسيو أمام انتر ميلانو والان مع التفاصيل

أعلن سيميوني انزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي ،التشكيل المقرر المشاركة به أمام انتر ميلان على ملعب جوسيبي مياتزا. وشهدت التشكيلة الرسمية لنسور العاصمة، غياب تشيرو ايموبيلي عن المباراة وجلوسه علي دكة البدلاء بسبب اعتراضه علي استبداله لصالح كايسيدو في الجولة الماضية أمام بارما ، اليكم تشكيل لاتسيو أمام انتر ميلان: ستراكوشا ، اتشيربي، فيليب لويز، باستوس ، لاتزاري ، سافيتش ، بارولو، جوني ،لويس البرتو ، كايسيدو، كوريا.

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