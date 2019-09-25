شكرا لقرائتكم خبر عن باكيتا يغيب عن قائمة ميلان لمواجهة تورينو بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

أعلن ماركو جيامباولو مدرب نادي ميلان الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي تورينو القادمة في بطولة الدوري الإيطالي.

باكيتا يغيب عن قائمة ميلان لمباراة تورينو

وشهدت قائمة ميلان لمباراة تورينو في الدوري الإيطالي غياب لوكاس باكيتا لاعب وسط الفريق بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ اليسرى.

قائمة ميلان ضد تورينو بالدوري الإيطالي:

حراسة المرمى: دوناروما، جيجي دوناروما، رينا

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الدفاع: كالابريا، كونتي، ودارتي، جابيا، هرنانديز، موساكيو، رودريجيز، رومانيولي

الوسط: بن ناصر، بيليا، بونافينتورا، تشالهانوجلو، فرانك كيسي، كورنيش

الهجوم: بوريني، كاستييخو، سوسو، ريبيتش، بيونتيك، لياو

موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

وستلعب مباراة ميلان وترينو غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.