شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر صحفي لتقديم حسام البدري مدربا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم خلاله تقديم المصري حسام البدري مدربا لمنتخب مصر بشكل رسمي. موعد المؤتمر للصحفي لتقديم البدري مدربا لمنتخب مصر وأكد الاتحاد المصري أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس لتقديم حسام البدري مدربا لمنتخب مصر والكشف عن الجهاز الفني المعاون له بالكامل. Advertisements القنوات الناقلة لمؤتمر تقديم حسام البدري وسيذاع المؤتمر الصحفي مباشرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مصر على قناتي "أون سبورت وتايم سبورت". يذكر أن حسام البدري سيتولى مهمة تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب السابق الذي رحل عقب الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

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