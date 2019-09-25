شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ «كريس سمولينج» في تشكيل روما أمام أتالانتا والان مع التفاصيل
أعلن فونسيكا، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيلة الأساسية لفريقه امام أتلانتا اليوم في مواجهات الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.
وجاء تشكيل أصحاب الأرض:
في حراسة المرمي : باو لوبيز
رباعي خط الدفاع: سبينازولا، سمولينج، فازيو، كولاروف.
ثنائي خط الوسط : كريستانتي، فيرتوت.
ثلاثي الوسط الهجومي: بيلجريني - زانيولو - فلورينزي.
خط الهجوم : دجيكو.
تشكيل اتالانتا
في حراسة المرمى: جوليني .
ثلاثي خط الدفاع: تولوي، كاير ،بالومينو.
رباعي وسط الملعب:هاتبيور , دي رون ،فريلير، تيموثي كاستانيي.
الوسط الهجومى: روسلان مالينوفسكي.
الهجوم : اليخاندرو جوميز_ جوسيب ايليشيش.
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