شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد غياب صلاح عن مباراة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر قد يغيب عن تشكيل فريقه ضد نادي إم كي دونز في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. سبب غياب صلاح عن ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية وأكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول قرر عدم مشاركة صلاح في مباراة اليوم لإراحته. Advertisements كما قرر كلوب عدم مشاركة العديد من نجوم ليفربول أيضا لإراحتهم لمباراة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا القادمة. موعد مباراة ليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي أم كيه دونز غدا الأربعاء 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. يذكر أن نادي ليفربول هو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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