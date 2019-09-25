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مدرب السودان يكشف عن حدوث تزوير من الفيفا عقب تصويته لمحمد صلاح

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كشف زدرافكو لوغاروشيتش مدرب منتخب السودان عن حدوث تزوير في تصويته لجائزة الأفضل في العالم "The Best".

تصريحات مدرب منتخب السودان عن حدوث حالة تزوير بجائزة الأفضل

وقال زدرافكو لوغاروشيتش في تصريحات صحفية: "قمت بإختيار محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في المركز الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان".

وأضاف: "أخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم في ذلك الوقت ولكن عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفان عن النتيجة، وجدت أن اختياراتي كلها تغيرت ولا أعرف السبب".

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ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم

يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

فوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم  لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و .

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