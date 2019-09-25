شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. يوفنتوس يعلن عودة بارزالي للفريق والان مع التفاصيل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء رسميا عودة الإيطالي أندريا بارزالي مدافع الفريق للنادي مرة أخرى ولكن هذه المرة ليس كلاعب كرة قدم. منصب برزالي الجديد في يوفنتوس وكشفت نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن بارزالي لم يعد للفريق بصفته لاعب ولكنه سيتضم للجهاز الفني للفريق تحت قيادة المدرب ماوريسو ساري. Advertisements وسيتواجد بارزالي في تدريبات يوفنتوس الجماعية بداية من غدا الخميس لييدأ مهام عمله في منصبه الجديد. ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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