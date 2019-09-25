شكرا لقرائتكم خبر عن تشامبيونز ليج 2020: استدعاء أولي لدي روسي بعد غياب عامين والان مع التفاصيل

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي للمرة الأولى بعد غياب عامين، الى التشكيلة الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أكتوبر المقبل.

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطا للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكما أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

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وتعود آخر مشاركة لدي روسي (36 عاما)، المنتقل هذا الصيف الى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسمًا في روما، مع إيطاليا الى الخسارة أمام السويد في نوفمبر 2017 خلال الملحق الأوروبي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي الى معقله السابق، الملعب الأولمبي التابع لنادي العاصمة الايطالية، لملاقاة اليونان في 12 أكتوبر، قبل لقاء ليشتنشتاين في 15 منه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة (18 نقطة من ستة انتصارات في ست مباريات).

ويكفي إيطاليا الفوز على اليونان، لضمان التأهل الى النهائيات القارية المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.