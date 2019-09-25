شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكرم نجم هجوم الفريق والان مع التفاصيل

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تكريم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، عقب وصوله إلى الهدف رقم 50 في مشواره مع الريدز بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن فيرمينو من تسجيل هدفه الـ50 ببطولة الدوري الإنجليزي، في شباك فريق تشيلسي، بالمباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بمنافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة البريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لفيرمينو مع الجائزة الممنوحة له من قبل النادي.

Advertisements

ونجح فيرمينو في قيادة فريقه لتحقيق فوز صعب لليفربول على البلوز، بنتيجة (2-1)، واصل الريدز على إثرها تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما حقق الفريق الأحمر الفوز في مبارياته الستة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي (13 نقطة).

ليفربول ضد "إم كي داونز" في الكابيتال وان

وعلى صعيد أخر، يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره "إم كي داونز" في الجولة الثالثة من بطولة الكابيتال وان الإنجليزية، في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، على أن تنطلق في تمام العاشرة إلاة ربع بتوقيت السعودية .