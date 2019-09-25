شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يحمل جولات ما قبل الموسم مسؤولية بداية برشلونة البطيئة والان مع التفاصيل

حمل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة جولات ما قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة واليابان مسؤولية البداية البطيئة لبطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وفاز العملاق القطالوني بصعوبة 2-1 على فياريال أمس الثلاثاء ليتقدم مؤقتا للمركز الرابع في الدوري برصيد عشر نقاط من ست مباريات.

ولم يفز برشلونة بأي مباراة بعيدا عن ملعبه طيلة الموسم وأخفق في الحفاظ على شباكه نظيفة في الدوري.

وأبلغ بيكي الصحفيين "لم نتدرب كثيرا. تعددت رحلات السفر وهو ما انعكس على الفريق. هناك مجموعة من اللاعبين ابتعدوا عن مستواهم إضافة إلى آخرين يعانون من إصابات".

وتابع "فترة الاعداد للموسم لم تساعدنا لكن في النهاية نتحدث عن برشلونة ولا يجب اختلاق أعذار". وواجه برشلونة فريقي تشيلسي وفيسل كوبي في اليابان في يوليو قبل العودة إلى قطالونيا لمواجهة أرسنال.

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وبعدها سافر بطل إسبانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة نابولي مرتين في ميامي وميشيجان.

وبعد ستة أيام أخرى سافر الفريق لمواجهة أتليتيك بيلباو في افتتاح الدوري الاسباني ليخسر بهدف دون رد.

وأصيب لويس سواريز في تلك المباراة وعاد مؤخرا لكنه أخفق في استعادة أفضل مستوياته.

وأطلق بعض المشجعين صفارات استهجان ضد اللاعب القادم من أوروجواي في مباراة فياريال حيث لم يترك أي بصمة.

وأضاف بيكي "أعلم أن الجماهير لها رأيها وتعبر عنه بوضوح لكني لا أهتم كثيرا بهذه الأمور.

"نرغب في الفوز بكل مباراة بفارق أربعة أو خمسة أهداف لكن هذا الأمر لا يكون ممكنا دائما".