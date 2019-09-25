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نجم السنغال يعلن موقفه من الانضمام لصفوف برشلونة

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أعرب كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، عن سعادته بوجوده ضمن صفوف نابولي الإيطالي، مؤكدًا أن عائلته أيضًا سعيدة بوجودها في مدينة نابولي. 

وأبرز موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، تصريحات كوليبالي، حيث قال: لقد كنت في نابولي منذ 5 سنوات وأنا سعيد للغاية هنا وعائلتي أيضًا سعيدة. 

​​​​​​​وأنهى السنغالي: كل عام نقاتل من أجل تحقيق الانتصارات والفوز ببطولة، نحن لدينا مجموعة كبيرة من الجماهير الرائعة التي تتابعنا دائمًا بشغف وتستحق شيئًا أفضل، نتمنى أن نفوز ببطولة من أجلهم. 

وكان نجم السنغال قد دخل في حسابات برشلونة، من أجل الحصول على خدماته، ليكون بديًلا للإسباني جيرارد بيكيه في قيادة دفاع البلوجرانا، بعدما اقترب الأخير من تعليق حذائه واعتزال كرة القدم . 

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برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات 

استطاع فريق برشلونة العودة من جديد إلى سكة الانتصارت، وذلك بعدما كان قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد غرناطة خلال الجولة الماضية من البطولة، ليعود ويحقق الفوز ضد فياريال، بهدفين مقابل هدف .

وأتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .

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