شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في توقيت غير متوقع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليغا" حددت موعدا مبكرا جدا لإقامة أشهر مباراة في العالم، "كلاسيكو" الكرة الإسبانية بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر المقبل.
وستقام المباراة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مدريد (12:00 بتوقيت غرينيتش، و16:00 بتوقيت الإمارات) على استاد "كامب نو". وكانت رابطة "الليغا" قد عمدت إلى إقامة مباراة على الأقل في الموسم لـ"الكلاسيكو" بتوقيت مبكرا لإتاحة الفرصة لملايين من المشاهدين في شرق آسيا لمتابعة أحد مباراة كرة القدم في العالم. يذكر أن الريال كان قد تعرض لهزيمة مذلة على هذا الملعب وفي نفس الشهر من الموسم الماضي (5-1) كانت سببا مباشرا في الإطاحة بمدربه السابق الاسباني جوليان لوبيتيجي. وستقام مباراة الإياب في مدريد شهر فبراير المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تحديد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في توقيت غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.