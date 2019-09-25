شكرا لقرائتكم خبر عن «مو» يرفض مبررات «الجبلاية» و«البدرى» يخشى عدم حضوره للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، المبررات التى ساقها اتحاد الكرة، فى بيان رسمى، بشأن عدم اعتماد تصويت مصر فى الاستفتاء الذى أجراه الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لاختيار أفضل لاعب فى العالم، والتى فاز بها الأرجنتينى ليونيل ميسى، ولم يحتل «مو» أيًا من المركزين الثانى أو الثالث فى الاستفتاء.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك مخاوف داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، من اعتذار «صلاح» عن الحضور فى معسكر 7 أكتوبر المقبل، ردًا على تقصير اتحاد الكرة فى التأكد من التصويت له فى استفتاء «فيفا».

وطلب «البدرى» من الثنائى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة، المشرف العام على المنتخب، ومحمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، محاولة التواصل مع اللاعب حتى يتواجد فى المعسكر المقبل وعقد جلسة معه لتأكيد عدم تكرار ما كان يحدث معه فى الفترة السابقة خلال المرحلة المقبلة. وقال «بركات»، خلال جلسته مع الجهاز الفنى، إن إجادة التعامل مع «صلاح» فى المرحلة المقبلة ستمنح المنتخب الوطنى قوة فنية بنسبة تصل إلى 70%، ومن ثَمَّ فلا يمكن تجاهل أى طلبات له.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن «مو» حمّل المسؤولية إلى خلافات سابقة مع مجلس الإدارة، الذى كان يتولى المهمة فى ذلك الوقت، برئاسة هانى أبوريدة. وأجرى اتحاد الكرة، أمس، تحقيقًا موسعًا حول ملابسات الواقعة مع الموظف المسؤول عن مخاطبة «فيفا» للتأكد من تلقى قبول رسمى من «فيفا» بشأن إرسال التصويت، يوم 15 أغسطس الماضى، أى قبل الموعد النهائى للتصويت بأربعة أيام.