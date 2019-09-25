شكرا لقرائتكم خبر عن «النقاد الرياضيين» تخاطب «فيفا» لاستبعاد هانى دانيال من تصويت «جوائز الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطبت رابطة النقاد الرياضيين، قسم الإعلام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بشأن اختيار الزميل هانى دانيال للتصويت على أفضل لاعب فى العالم.

وقالت فى الخطاب الذى أرسلته إلى قسم الإعلام فى FIFA: إنه بخصوص اختيار «فيفا» هانى دانيال كممثل للصحافة الرياضية المصرية، أود أن أبلغكم بأن دانيال هو صحفى مصرى، لكنه ليس صحفيا رياضيا، ولا حتى عضو فى ESPA، الذى يضم أكثر من 600 صحفى رياضى محترف.

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وأضاف الخطاب: «نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية، لأنه ليس لدينا أى فكرة عن كيفية اختياره كجزء من لجنة تحكيم وسائل الإعلام الخاصة بكم، وعلى أى أساس تم ترشيحه، ومن رشحه للانضمام إلى لجنة تحكيم وسائل الإعلام التابعة للفيفا دون استشارتنا كرابطة؟!». بدوره، أكد حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن هانى دانيال ليس عضوا برابطة النقاد الرياضيين، وليس كاتبا صحفيا، ولا يعيش فى مصر، وبالتالى لا نعلم على أى أساس تم اختياره ممثلا للإعلام المصرى!!.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: تم اختيار هانى فى السنوات الأربع الأخيرة ليصوت على الجائزة، ولكننا لم نكن فى مواقعنا، وبالتالى باعتبارنا الجهة الشرعية والمعترف بها وجب علينا التدخل ومخاطبة الفيفا حتى يتم التنسيق بيننا فى المرات القادمة، بحيث يكون الاختيار قائما على التنسيق. وكشف خلف الله أن الرابطة خاطبت أيضا الاتحاد الإفريقى «كاف» فى هذا الشأن، كما خاطبت الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية حتى يخاطب بدوره «فيفا» بأننا الجهة الرسمية المنوط التعامل معها.

فى المقابل، ردّ هانى دانيال، الصحفى وصاحب صوت مصر فى تصويت الفيفا، على رابطة النقاد قائلاً: «إن رابطة النقاد (حرة) فى اتخاذ الإجراء الذى قامت به بالتواصل مع الفيفا بشأنى، وليس لدىّ أى مشكلة، خاصة أن الرابطة دورها فرعى، لأننى عضو بنقابة الصحفيين، وهذا الأمر الأهم، وحتى لو لم أكن عضوا بالنقابة، فهذا أمر ليس بالأهمية بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، وخاصة فى أوروبا، لكنهم من الممكن أن يتعاملوا معى كصحفى حرّ بصورة عادية للغاية».

وقال دانيال لـ«المصرى اليوم»: «البعض يظن أن فيفا يدعونى لحضور حفل وتحمل كافة تكاليفه من جانبهم، لكن هذا غير حقيقى، فالفيفا لا يتحمل أى شىء، ولكن من يحضر هو الذى يتحمل كافة التكاليف على نفقته الشخصية»، كاشفًا عن أنه قرر بعد مشاركته فى المرة الرابعة على التوالى فى التصويت أن يكتفى هذه المرة بالمشاركة، حيث بادر بالإرسال للفيفا بأن دوره انتهى ومن الممكن أن يتم اختيار زميل آخر العام المقبل. أما عن مسألة عدم تصويته لصلاح، قال: «هناك خلط، فأنا لم أضر بموقف محمد صلاح إطلاقًا، لأن رونالدو كان فى المركز الثالث بإجمالى تصويت ممثلى كافة الاتحادات الدولية بـ904 أصوات، وصلاح حلّ رابعًا بـ357 صوتًا، فحتى لو أعطيته

صوتى الكامل بالـ5 نقاط لأصبح ٣٦٢ نقطة فقط، وبالتالى صوتى لم يؤثر من قريب أو بعيد على موقفه وحتى صوت مدرب وكابتن منتخب مصر».