شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن ينقل مواجهة الأهلى وكانو سبورت لبرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت الجهات الأمنية نقل مباراة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أمام نظيرة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتى مقرراً لها بعد غدا «السبت» إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث كان مقررا أن تقام المباراة على استاد السلام إلا أنه تم الاتفاق خلال الساعات الماضية على نقلها إلى برج العرب، وخاطب مسؤولو النادى الأهلى، الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، خلال مباراة الفريق أمام كانو سبورت خاصة، أنها المحرك الأساسى للاعبين، ووضح ذلك خلال مباراة الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز على كانو سبورت بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت فى غينيا الاستوائية منذ ما يقرب من 10 أيام.

وعلى الجانب الآخر، أستأنف الفريق أمس تدريباته على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. وبدأ الفريق التحضير لمواجهة بطل غينيا الاستوائية، بعد الحصول على راحة الثلاثاء الماضى بقرار من الجهاز الفنى، بهدف التقاط الأنفاس بعد الضغط المتواصل الذى تعرض له اللاعبون ما بين السفر إلى غينيا ومواجهة كانو سبورت فى مباراة الذهاب ثم العودة إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية خاض خلاله الفريق مواجهتى الزمالك فى السوبر المصرى، وسموحة فى الدورى العام. ويسعى فايلر، مع جهازه المعاون لتجديد دوافع اللاعبين وتجهيزهم من الناحية البدنية والفنية، لتخطى فريق كانو سبورت والتأهل لدورى المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

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كما عقد المدير الفنى السويسرى جلسة تنسيقية مع معاونيه قبل انطلاق المران وضع خلالها خطة الإعداد لمواجهة الفريق الغينى، والتفاصيل الخاصة بالجانب الفنى والخططى التى يرغب فى تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

وبعد ذلك عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين تحدث خلالها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدورى العام بشكل مؤقت بعد الفوز الذى حققه الفريق على سموحة مساء الاثنين الماضى بهدف رمضان صبحى، والتركيز فى مباراة كانو سبورت المقبلة، لأنها تقرب الفريق خطوة جديدة فى طريق استعادة لقب دورى الأبطال الإفريقى.

فيما انتظم وليد أزارو، فى مران الفريق أمس بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب فى مباريات الأجندة الدولية.

وكان أزارو قد عانى من إصابة فى الرباط الداخلى للركبة، وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا، وتعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية وفقا للرؤية الطبية على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة، كما أكد خالد محمود طبيب الفريق جاهزية سعد سمير ومحمد محمود، للمشاركة بشكل طبيعى فى تدريبات الكرة مع الفريق، بعد تعافى الثنائى من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية.