شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يُصعّد «حشيش» لمنصب نائب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الجزيرة، برئاسة عمرو جزارين، تصعيد طارق حشيش لتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، خلفًا لشريف سيف النصر الذى تقدم باستقالته من المجلس دون إعلان الأسباب، وقام المجلس بتصعيد حشيش وفقًا للائحة التى تنص على تصعيد صاحب الأعلى أصواتًا ليحل بدل العضو المستقيل.

وكان حشيش خاض الانتخابات الأخيرة وحصل على المركز الثانى فى منصب نائب الرئيس، وأكد أنه سيفعّل البرنامج الذى وعد به أعضاء النادى قبل الانتخابات والذى يتضمن استكمال المشاريع الكبرى، خصوصًا فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر، والذى يعتبر من أهم الإنجازات التى يسعى المجلس لإنجازها قريبًا لخدمة أعضاء النادى بأكتوبر، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات التى تجرى على صالة الجمباز التى تعرّضت لحريق، وذلك بهدف افتتاحها مطلع العام الجديد.