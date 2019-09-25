شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للمقاصة يوافق على إقامة مباراته مع الزمالك على ملعب برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على طلب نادي الزمالك نقل مباراة الفريقين المقرر إقامتها الخميس 3 أكتوبر المقبل في الأسبوع الثاني بالدوري إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وذكر النادي – في بيان اليوم ،الأربعاء، أنه حرصا من نادي المقاصة ودوره الوطني في مساندة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية; فإن مجلس المقاصة ليس لديه أي مانع من نقل مباراته مع الزمالك إلى إستاد برج العرب.. شريطة أن يتم تأجيل مباراة المقاصة مع الجونة لمدة 48 ساعة، حيث إنه من الصعب أن يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 3 في برج العرب ثم يعود للقاهرة بدون راحة للسفر إلى الجونة للعب يوم 6 مما يسبب إرهاقا للاعبي الفريق، ويضر بمصلحته في الدوري.

ويلعب الزمالك مباراة العودة أمام فريق «جينيراسيون فوت» السنغالي يوم ،الأحد، المقبل بإستاد برج العرب، ويواجه مصر للمقاصة يوم الخميس القادم بإستاد السلام قبل ان يتم تغيير الملعب إلى ملعب برج العرب.