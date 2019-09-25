مدافع يوفنتوس ينضم للجهاز الفني للفريق

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن انضمام مدافع الفريق السابق أندريا بارزالي الى الجهاز الفني للفريق بقيادة ماوريسيو ساري.
وكان بارزالي قد اعلن اعتزاله كرة القدم في 19 ايار الماضي في مباراة يوفنتوس وأتالانتا.
وبهذا، سيعود الدولي الايطالي السابق الى ملعب أليانز من جديد ولكن على مقاعد البدلاء إلى جانب ساري.
وأكد النادي في بيانه أن وظيفة بارزالي ستكون مساعد المدرب الأول في الفريق، وسيكون حاضرًا غدًا في أول تدريب قبل مواجهة سبال.
يذكر ان بارزالي حقق العديد من البطولات برفقة البيانكونيري، ويتطلع لمواصلة تحقيقها ضمن الجهاز الفني للفريق.
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