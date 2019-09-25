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إي دي السعودي في نهائيات الكارتينج الإماراتي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى فريق إي دي السعودي للسباقات مشاركته في الجولة الأولى من بطولة تحدي أيامي X30 الإمارات لسباقات الكارتينج، التي أقيمت على حلبة راك في رأس الخيمة الإماراتية.

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وافتتح الفريق مشاركته بعد أن نجح السائق عيسى الدوسري وابنه عبدالله (14 عاما) في اجتياز التجارب التأهيلية المؤهلة للسباق النهائي.

ولم يحافظ عبدالله المشارك ضمن فئة الناشئين على تقدمه في السباق واحتلاله المراكز الأولى، بعد أن تراجع ترتيبه، بعد أن ارتطم به أحد منافسيه ليتراجع إلى المراكز المتأخرة، في الوقت الذي حقق عيسى المركز الخامس في فئة (shifter).

وينتظر الثنائي الأول من نوفمبر المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من البطولة التي ستقام على حلبة كارتدروم في مدينة دبي الإماراتية، فيما يدخل عيسى وابنه عبدالله تحدي الجولة الأولى من بطولة البحرين للكارتينج التي ستنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل على حلبة البحرين الدولية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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