إي دي السعودي في نهائيات الكارتينج الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

أنهى فريق إي دي السعودي للسباقات مشاركته في الجولة الأولى من بطولة تحدي أيامي X30 الإمارات لسباقات الكارتينج، التي أقيمت على حلبة راك في رأس الخيمة الإماراتية.

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وافتتح الفريق مشاركته بعد أن نجح السائق عيسى الدوسري وابنه عبدالله (14 عاما) في اجتياز التجارب التأهيلية المؤهلة للسباق النهائي.

ولم يحافظ عبدالله المشارك ضمن فئة الناشئين على تقدمه في السباق واحتلاله المراكز الأولى، بعد أن تراجع ترتيبه، بعد أن ارتطم به أحد منافسيه ليتراجع إلى المراكز المتأخرة، في الوقت الذي حقق عيسى المركز الخامس في فئة (shifter).

وينتظر الثنائي الأول من نوفمبر المقبل للمشاركة في الجولة الثانية من البطولة التي ستقام على حلبة كارتدروم في مدينة دبي الإماراتية، فيما يدخل عيسى وابنه عبدالله تحدي الجولة الأولى من بطولة البحرين للكارتينج التي ستنطلق في الخامس من أكتوبر المقبل على حلبة البحرين الدولية.