نواف بن محمد نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فاز الأمير نواف بن محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد أمس في الدوحة وأعيد خلاله انتخاب سيباستيان كو رئيسا للمنظمة الدولية بالتزكية لولاية ثانية من أربعة أعوام.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب 4 نواب للرئيس، هم الكولومبية خيمينا ريستريبو، والأوكراني سيرغي بوبكا النجم السابق لرياضة القفز بالزانة، وجيفري غاردنر من جزيرة نورفولك، إضافة إلى الأمير نواف بن محمد.وانتخبت الجمعية العمومية، البريطاني كو (62 عاما) بالإجماع (203 أصوات من أصل 203)، علما بأنه كان المرشح الوحيد.
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