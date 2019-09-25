600 ألف شجرة هدية للدول المستضيفة لأمم أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عزمه غرس 50 ألف شجرة في كل دولة من الدول الـ12 المستضيفة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد، أليكساندر تشيفيرين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد أمس، في مدينة ليوبليانا، بسلوفينيا «إن الاتحاد يعتبر هذه الخطوة إرثا بيئيا من بطولة أمم أوروبا المقبلة، والتي ستقام الصيف المقبل».