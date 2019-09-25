اتحاد القدم: لن ننشر قراراتنا عبر مواقع التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لن ينشر قراراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكتفي بإعلانها عبر الموقع الرسمي.

وكشف الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم عن سياسة جديدة سيتبعها الاتحاد ولجانه المختلفة، في نشر القرارات الرسمية بالمرحلة المقبلة، وأوضح أن نشر قرارات الاتحاد ولجانه سيكون من خلال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، دون نشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو سناب شات أو انستقرام وغيرها.

وقال القاسم «من الممكن الإشارة إلى هذه القرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون النشر عبر الموقع الرسمي، الذي كان يعاني من بعض المشاكل التقنية في الفترة الماضية، وتم التغلب عليها الآن ليكون جاهزا للعمل».