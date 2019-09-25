حمدالله النصر برئ من البصق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أقرت لجنة الانضباط المنبثقة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ببراءة الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، من تهمة البصق على لاعب الحزم أسامة الخلف.
وقالت: «إن ما قام به اللاعب لا يستوجب أي عقوبة انضباطية، في أعقاب انتشار لقطة مصورة لحمدالله وهو يبصق على الأرض باتجاه لاعب الحزم، خلال مباراة الفريقين، وذلك بعد احتكاك بين اللاعبين أدى إلى سقوط حمدالله أرضا».
وفسر المستشار القانوني محمد الدويش، الحالة عبر حسابه الشخصي في تويتر: «البصق يجب أن يتجه للمقصود حتى لو لم يقع عليه.. أما إذا كان البصق ليس باتجاه المقصود كأن يكون على الأرض أو بالاتجاه الجانبي فإن شرط العقوبة لا يتحقق لانتفاء دلالة القصد.. هذا هو القانون لمن يريد أن يفهم».
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