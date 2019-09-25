البايرن يهدد بمقاطعة منتخب ألمانيا بسبب نوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين ذكر تقرير إخباري أمس أن أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، هدد بمقاطعة المنتخب الألماني في حالة فقدان مانويل نوير وضعه كحارس المرمى الأساسي للمنتخب. ولدى سؤاله عما إذا كان الموقف الحالي لنوير والحارس الثاني الحالي للمنتخب مارك أندري تير شتيجن، يذكره بالوضع الذي كان يعيشه أوليفر كان وينز ليمان قبل بطولة كأس العالم 2006، قال هوينيس في تصريحات نشرتها مجلة «شبورت بيلد» أمس «لا. ولكنني لن أقبل أبدا بتغيير يحدث بهذا الشأن».



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