الاتفاق يدفع بقوته الضاربة لتجاوز أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحل الاتفاق «6 نقاط» ضيفا ثقيلا على منافسه أبها «4 نقاط» ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

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يدخل المستضيف المواجهة طامحا في تحقيق الفوز الثاني له بالدوري، بعد الخسارة التي تلقاها على يد العدالة في الجولة الماضية، ويسعى مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي الذي تخلف عن مواجهة العدالة لسفره لبلاده إلى إقفال مناطقه الدفاعية والاستحواذ على منطقة وسط الملعب واستغلال ارتداد المغربي سعد بقير وكريم عواضي ومن أمامهم صالح آل عباس في خط المقدمة.

في المقابل، يفتقد مدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي لخدمات السلوفيني فيليب كيش بعد تعرضه للإصابة في لقاء الفيصلي، حيث سيضطر للدفع بعلي خيبير بجوار سيدريك أميسي في خط الظهر، مع عودة فواز الطريس في الطرف الأيمن بجوار التونسي نعيم السليتي وحامد الغامدي وإبراهيم محنشي في خط المنتصف، فيما سيشكل الثنائي البرازيلي روجيرويو والسنغالي سليمان دوكارا قوة ضاربة في خط المقدمة، ويرغب العطوي في تجاوز خسارة الفيصلي بالجولة السابقة وتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم بعد الفوز على الوحدة والحزم.

الفريقان تواجها مرتين في دوري المحترفين فاز أبها في واحدة بهدف دون مقابل على ملعب المحالة الذي سيحتضن المباراة وفاز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف.