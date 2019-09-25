السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض ينظم نادي الفروسية الاثنين المقبل حفل تدشين سباق «كأس السعودية» العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، إضافة لمؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد، عند الساعة 7.30 مساء في الرياض.



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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن كأس السعودية العالمي.. الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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