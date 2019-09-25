الثأر يشعل مواجهة الهلال والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

لن ينسى لاعبو الهلال هزيمتهم المريرة والثقيلة أمام التعاون مرتين في نهاية العام الماضي، وسيكونون متحفزين للرد على «ثأر قديم» عندما تدور عجلة الزمن ويلتقيان في محيط الرعب على ملعب الملك سعود بالرياض اليوم.

يجهز لاعبو الهلال لرد قوي يحفظ هيبتهم ويؤمن لهم صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الوصول إلى محطته الخامسة، ويأملون في مواصلة الجموح وإضافة النقطة الـ»13» لرصيدهم، وتوسيع الفارق مع الفيصلي أقرب منافسيهم.

ولا يبدو التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين صيدا سهلا، فهو يملك كل مقومات الفوز، ويسعى للتأكيد على أن فوزه المتكرر في الموسم الماضي لم يكن صدفة، ويأمل التحرك نحو الصفوف الأولى بعد أن توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر.

قبل المواجهة

يمر الهلال بنشوة كبيرة بعد الانتصارين على الاتحاد في دوري أبطال آسيا والدوري.

ارتياح هلالي كبير بعودة عبدالله عطيف بعد شفائه من الإصابة.

تأكد غياب قائد الأزرق سلمان الفرج للإصابة وشكوك حول مشاركة البيروفي أندريه كاريلو للسبب نفسه.

لم يخض التعاون مواجهة الجولة الماضية أمام منافسه التقليدي الرائد نظير انشغال ملعب المباراة بتحضيرات احتفالات اليوم الوطني.

شكوك كبيرة حول مشاركة مدافع التعاون الأيسر إبراهيم الزبيدي لدواعي الإصابة.

يسعى الضيف إلى العودة لمستواه الذي كان عليه في الموسم الماضي عبر مواجهة اليوم.

تقابل الفريقان في 18 مواجهة سابقة فاز الهلال في 12 مباراة وكسب التعاون اثنتين وتعادلا في 4 لقاءات.

سجل الهلال 32 هدفا في 18 مواجهة دورية وسجل التعاون 17 هدفا.

كسب التعاون آخر مباراتين متتاليتين 5 /0 في كأس الملك و2/ 0 في الدوري.

البرازيلي كارلوس إدواردو هداف الهلال في المواجهات الثنائية بـ4 أهداف، وهيلدون راموس هداف التعاون بهدفين.

المواجهة هي الأولى لمدرب الهلال الروماني لوشيسكو ومدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو.

المناسبة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

Advertisements

مدرب الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو

مدرب التعاون: البرازيلي باولو سيرجيو

التوقيت : 19.15 م

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

الجولة : 5

درجة الحرارة : 39