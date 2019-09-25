شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب كرة الصالات غدا الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني معسكرا مغلقا غدا الخميس في أحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لتوجه بعثة المنتخب برئاسة الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات لدولتي البحرين والإمارات لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 4 و 5 أكتوبر ومباراتين وديتين أمام الإمارات يومي 8 و 9 أكتوبرعلي أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 10 أكتوبر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني للصالات لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.

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وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي علاج طبيعي وأحمد حسن مسئول مهمات و 16 لاعبا هم :-

" جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون والمعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا وعبد الرحمن عيد الأشول ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد إضافة إلي الثلاثي المصري المحترف بالإمارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد.