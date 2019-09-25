المصري البورسعيدي يخسر من الزرقا بهدفين نظيفين...

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خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني استغل فريق الزرقا الهجمات المرتدة لينجح في احراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الأربعين والخامسة والأربعين على الترتيب عن طريق لاعبيه محمد عصام ومحمود عبد العليم عوكل لتنتهي المباراة بفوز الزرقا بقيادة أيمن حسين المدير الفنى بهدفين نظيفين.
دفع إيهاب جلال في المباراة بعدد كبير من الناشئين والبدلاء، حيث خاض الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى، ومعه كل من محمد جابر، خالد مصطفى، كريم علاء، مصطفى أيمن لخط الظهر، عبد الرحمن زين، إيزي إيميكا كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا، أحمد عادل ميسي، محمد زكريا شيكا خلف رأس الحربة الوحيد شيخ موكورو، فيما شهد الشوط الثاني الدفع بالثنائي أحمد صابر ومحمد عبد الخالق بدلاً من كريم علاء وخالد مصطفى الذي اصيب بكدمة قوية في كاحل القدم استدعت تغييره وإجراءه لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد حالته.
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