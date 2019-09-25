شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يخسر من الزرقا بهدفين نظيفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق الزرقا، أحد فرق الدوري الممتاز ب، بمحافظة دمياط، على فريق المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على الاستاد وأداراها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد، مكون من إبراهيم محجوب حكماً للساحة ومعه كل من إسلام عفيفي وعماد الشامي.

خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني استغل فريق الزرقا الهجمات المرتدة لينجح في احراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الأربعين والخامسة والأربعين على الترتيب عن طريق لاعبيه محمد عصام ومحمود عبد العليم عوكل لتنتهي المباراة بفوز الزرقا بقيادة أيمن حسين المدير الفنى بهدفين نظيفين.

دفع إيهاب جلال في المباراة بعدد كبير من الناشئين والبدلاء، حيث خاض الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى، ومعه كل من محمد جابر، خالد مصطفى، كريم علاء، مصطفى أيمن لخط الظهر، عبد الرحمن زين، إيزي إيميكا كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا، أحمد عادل ميسي، محمد زكريا شيكا خلف رأس الحربة الوحيد شيخ موكورو، فيما شهد الشوط الثاني الدفع بالثنائي أحمد صابر ومحمد عبد الخالق بدلاً من كريم علاء وخالد مصطفى الذي اصيب بكدمة قوية في كاحل القدم استدعت تغييره وإجراءه لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد حالته.