شكرا لقرائتكم إبقاف هالة مبابي لاعبة المصارعة بسبب المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إيقاف هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة للشباب من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بها و التى تم سحبها خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الجارى . وأخطر الاتحاد الدولى نظيره المصري بايقاف اللاعبة بعد التأكد من إيجابية العينة . وأكد مصدر مسئول فى اتحاد المصارعة أنه سيتم التواصل مع الإتحاد الدولى للعبة لمعرفة مدة الإيقاف وكذلك قيمة الغرامة الموقعة سواء على اللاعبة أو الاتحاد Advertisements من المقرر أن يتواصل الاتحاد أيضا مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات نادو لمعرفة تفاصيل وخطوات التظلم و الاستئناف على قرار الإيقاف والغرامة حاول الخليج 365 التواصل مع عصام نوار، رئيس الاتحاد، لمعرفة تفاصيل الأزمة والخطوات المقرر اتخاذها، ولم نتلقى ردا قاطعا حول هذا الأمر.

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