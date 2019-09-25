شكرا لقرائتكم الزمالك يكرم أيمن طاهر على هامش تدريبات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك إقامة حفل تكريم "صغير" قبل التدريبات الجماعية التى ستقام اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، من أجل تكريم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى الذى تم اختيارة ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، تحت قيادة حسام البدرى.

ومن المقرر أن يقود الصربي باجيك دراجان مهمة تدريب حراس الزمالك، التى ستقام بعد رحيل أيمن طاهر، حيث يساعد الفارس الأبيض لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.

ويعقد اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غد الخميس بأحد فنادق حى الزمالك، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول حسام البدرى وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.