شكرا لقرائتكم حسام حسن يدفع بهداف الفريق أمام المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان حسام حسن قد قام بالإستعانة بلوانجا خلال لقاء الفريق الأول أمام الأهلى وقد ظهر على اللاعب عدم انسجامه مع زملائه بالفريق نظرا لحضوره متأخرا.
وقد تعاقد سموحه مع 15 لاعبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق على رأسهم محمود منصور الذى تمت إعارته لحرس الحدود وإسلام صلاح الذى وقع لأف سى مصر ، بينما تم فسخ التعاقد مع رمزى خالد الذى وقع لأف سى مصر أيضا.
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