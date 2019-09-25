شكرا لقرائتكم حسام حسن يدفع بهداف الفريق أمام المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس حسام حسن المدير الفنى لسموحه، الدفع بهداف الفريق حسام حسن خلال لقاء المقاولون العرب فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بدلا من الكاميرونى لوانجا مهاجم الفريق.

كان حسام حسن قد قام بالإستعانة بلوانجا خلال لقاء الفريق الأول أمام الأهلى وقد ظهر على اللاعب عدم انسجامه مع زملائه بالفريق نظرا لحضوره متأخرا.

وقد تعاقد سموحه مع 15 لاعبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق على رأسهم محمود منصور الذى تمت إعارته لحرس الحدود وإسلام صلاح الذى وقع لأف سى مصر ، بينما تم فسخ التعاقد مع رمزى خالد الذى وقع لأف سى مصر أيضا.